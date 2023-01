Kollision: Motorradfahrer durch die Luft geschleudert

Ein 19-jähriger Autofahrer hatte am Freitagabend nach Angaben der Polizei beim Linksabbiegen an einer Einmündung zur B64 die Vorfahrt des 54-Jährigen missachtet. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Rollerfahrer etwa 20 Meter durch die Luft geschleudert. Er wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Autofahrer kam nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort in eine Klinik. Die Unfallstelle war für mehr als vier Stunden gesperrt.