Rettungswagen kollidiert mit Lastwagen

Fünf Verletzte nach schwerem Unfall in Detmold

Lippe (dpa/lnw)

In Detmold ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Rettungswagen, in dem sich auch ein Patient befand, krachte auf einer Kreuzung mit einem Lkw zusammen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt.

Von dpa