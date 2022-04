Kommunen: 2022 rund eine Milliarde Euro Corona-Belastungen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen rechnen für das laufende Jahr mit rund 966 Millionen Euro an finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie. Das entspricht nahezu dem Vorjahresniveau von 1,06 Milliarden Euro. Das geht aus einer Umfrage unter den 361 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebunds NRW hervor, über die die Düsseldorfer «Rheinische Post» (Donnerstag) berichtet. «Die Auswirkungen der Pandemie sind in den Haushalten noch deutlich zu spüren», sagte Jürgen Frantzen, Vorsitzender des Finanzausschusses des Verbands und Bürgermeister der Gemeinde Titz, der Zeitung. «Hier hatten wir uns eine deutlichere Entspannung erhofft.»

Von dpa