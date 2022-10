Kommunen haben Gesundheitsdienste in Pandemie aufgestockt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Beschäftigten im kommunalen Gesundheitsdienst ist während der Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen. Insgesamt seien Mitte vergangenen Jahres 9310 Menschen bei den Kommunen in NRW bei den Gesundheitsdiensten beschäftigt gewesen, rund 64 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, berichtete das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag.

Von dpa