Kontrolle an früherem Grenzübergang: 90 Kilo Khat entdeckt

In der Nacht zu Mittwoch haben Beamte der Bundespolizei bei Aachen in einem Wagen 97 Kilogramm der Droge Khat entdeckt.

Die Kontrolle fand an einem wenig befahrenen, ehemaligen Grenzübergang zu Belgien statt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden 27 und 41 Jahre alten Insassen hatten die Rückbank ihres Wagens umgeklappt und dort fünf große, auffällige Taschen deponiert. Darin wurde die Kaudroge entdeckt. Die Drogen wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen in der Sache dauern laut Bundespolizei an. Khat ist vor allem in Ostafrika bekannt.