«Kopf hat gebrummt»: Hoeneß gibt bei Baumgartner Entwarnung

«Die Rückmeldung ist positiv. Es gibt aktuell keinen Grund zur Sorge», sagte Hoeneß über Untersuchungen beim Österreicher, der nach einer Blessur am Kopf beim 2:3 (1:1) gegen Borussia Dortmund früh raus musste. «Sein Kopf hat gebrummt», fasste Hoeneß zusammen. Schon am Mittwoch gegen den SC Freiburg (1:4) war Baumgartner wegen einer Verletzung am Kopf ausgewechselt worden. Für die Liga-Partie drei Tage später habe der 22-Jährige aber «medizinisch das Go» erhalten.