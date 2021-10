Kopfhörer getragen: 16-Jährige von Stadtbahn erfasst

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 16 Jahre altes Mädchen ist am Mittwoch in Dortmund von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll die Jugendliche beim Überqueren der Gleise an einer auf Rot geschalteten Fußgängerampel Kopfhörer getragen haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer der Bahn habe noch eine Vollbremsung eingeleitet, den Unfall aber nicht verhindern können. Das Mädchen stürzte zu Boden, konnte noch aufstehen und zum Bahnsteig zurückgehen. Gleichwohl kam sie mit Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Von dpa