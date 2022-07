Kownacki und Hennings schießen Fortuna an die Tabellenspitze

Fortuna Düsseldorf bleibt mit Trainer Daniel Thioune eine Heimmacht und hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. «Wir haben heute wieder alles reingeworfen. Das ist ein gutes Gefühl. Paderborn hat eine starke Mannschaft, die am letzten Wochenende fünf Tore geschossen hat», sagte Fortunas Torjäger Rouwen Hennings nach dem 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den SC Paderborn am Freitagabend.

Damit haben die Düsseldorfer ihre Erfolgsserie vor eigenem Publikum fortgesetzt und die Ostwestfalen von der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verdrängt. Die seit sechs Monaten in der Merkur Spiel-Arena unbesiegten Düsseldorfer fuhren nach dem 2:1-Auftaktsieg beim 1. FC Magdeburg damit erstmals in der 2. Liga zwei Siege vom Start weg ein. «Es ist völlig normal, dass man zum Saisonstart ein paar Punkte einsammelt. Das ist geglückt, aber es ist noch vieles aufbaufähig», sagte Fortunas Chefcoach einen Tag nach seinem 48. Geburtstag.

Die Rheinländer, die in 15 Spielen unter Thioune bisher nur eine Niederlage hinnehmen mussten, kamen vor 22.634 Zuschauern durch den Blitzstart-Treffer von Dawid Kownacki nach 81 Sekunden zur 1:0-Führung. In einer sehenswerten und intensiven Partie erzielten die Gäste durch Felix Platte (21.) den Ausgleich, ehe Hennings die Gastgeber (30.) wieder in Führung brachte. Für den 34-Jährigen war es der 86. Zweitliga-Treffer. Die Paderborner, die mit einem 5:0-Sieg gegen den Karlsruher SC in die Saison gestartet sind, hatten durch Platte noch gute Möglichkeiten zum 2:2, konnten die gut aufgestellte Fortuna-Abwehr um Kapitän Andre Hoffmann aber nicht mehr überwinden.