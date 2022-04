Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Büren (dpa/lnw)

Ein 28 Jahre alter Kradfahrer ist am Montag bei einem Unfall in der Nähe von Büren-Eickhoff (Kreis Paderborn) ums Leben gekommen. Er war auf der L747 mit seiner Maschine an der Spitze einer aus vier Kradfahrern bestehenden Gruppe unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er laut Polizei vor den Augen seiner Mitfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte demnach mit einem Verkehrszeichen und wurde in einen Graben geschleudert.

Von dpa