Kräftige Schauer und Gewitter ab Samstagabend erwartet

Erst Wolken und lediglich einzelne Schauer, dann kräftige Schauer und Gewitter: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Wochenende auf ungemütliches Wetter einstellen.

Am Freitag heitert es ab dem Nachmittag im Süden und Südwesten noch zunehmend auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Norden seien allerdings bereits einzelne Regenschauer möglich - bei maximal 21 bis 24 Grad.

Am Samstag sei es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder meist heiter, vor allem im Norden aber zeitweise auch wolkig. Zum Abend ziehen im Westen laut DWD kompakte Quellwolken auf und westlich des Rheins sind einzelne Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen steigen leicht auf 24 bis 27 Grad.

In der Nacht zum Sonntag verdichten sich die Wolken schließlich. Von Westen her ziehe schauerartiger Regen auf, örtlich sei auch mit Gewittern und Starkregen zu rechnen, so die Meteorologen. Im Tagesverlauf sei es wechselnd bis stark bewölkt, dazu gebe es gebietsweise kräftige Schauer oder Gewitter sowie örtlich Starkregen bis in den Unwetterbereich hinein.