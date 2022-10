Kramer nach Rauswurf: «Sehr dankbar» für Job auf Schalke

«Ich wünsche Schalke 04 und seinen ganz besonderen Fans alles Gute für die Zukunft - und vor allem den Klassenerhalt am Ende der Saison», sagte Kramer am Mittwoch. Der Aufsteiger hatte sich zuvor nach fünf verlorenen Pflichtspielen in Serie vom 50-Jährigen getrennt. Schalke war am Dienstag mit 1:5 bei der TSG Hoffenheim aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. «Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil dieses großartigen Vereins sein durfte», sagte Kramer weiter, der gerade einmal vier Monate lang Schalke-Coach war.