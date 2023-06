Krankenhaus-Brand mit drei Verletzten: Todesfall ungeklärt

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Marl im nördlichen Ruhrgebiet sind drei Menschen verletzt worden - es gehe ihnen «den Umständen entsprechend besser», berichtete die Stadt am Freitagnachmittag. Eine schwer kranke Patientin sei bei ihrer Verlegung in ein Krankenhaus in Recklinghausen aus noch ungeklärter Ursache verstorben. Laut Polizei handelt es sich um eine 90 Jahre alte Frau. Ob ein Zusammenhang mit dem Feuer und dem daher erfolgten Transport in die Ausweichklinik bestehe oder es sich um einen natürlichen Tod handelte, sei offen, sagte ein Polizeisprecher in Recklinghausen. Zunächst hatten unter anderem die Klinik und die Polizei von vier Verletzten berichtet.

Der Brand war aus unbekannter Ursache am Donnerstagabend in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hatten mehr als 200 stationäre und ambulante Patienten in Sicherheit gebracht. Einige konnten das Gebäude zu Fuß verlassen, andere wurden mit ihren Betten ins Freie geschoben und dort zunächst improvisiert weiter versorgt. Insgesamt 300 Feuerwehrleute aus der Region waren im Einsatz und laut Stadt etwa genauso viele Krankenhaus-Beschäftigte. Binnen 45 Minuten habe man das gesamte Gebäude evakuiert, bilanzierte die Kommune.

Bereits am späten Donnerstagabend konnten die meisten Patienten wieder ins Krankenhaus zurückgebracht werden. Nur drei Stationen im Marien-Hospital waren am Freitag noch geschlossen. Lediglich 14 Patienten würden daher derzeit in Dorsten, sechs Personen in Haltern und einige wenige in anderen Krankenhäusern versorgt, schilderte die Stadt.