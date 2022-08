Krankenhäuser in NRW sollen sich noch stärker spezialisieren

Foto:

Mit dem neuen Krankenhausplan will NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gleich mehrere Ziele erreichen: ein ­Maximum an Leistung, ein Minimum an Reibungsverlusten, ein Optimum an ­Effektivität. Und ganz nebenbei will er auch noch ein paar alte Zöpfe abschneiden.



Klingt gut, hat auch das Zeug, gut zu werden – wenn denn alle Beteiligten mitspielen. Das stationäre Gesundheitswesen ist so groß wie wichtig und in seinen Strukturen gewachsen. Vor allem Letzteres sorgte über die Jahre auch für Behäbigkeit. Auf ­Höhe der Zeit zu sein, war nicht wichtig, weil Konkurrenzdenken vor Kooperationsstreben stand – und sich auch das kleine Feld-Wald-und-Wiesen-Spital quasi als Maximalversorger verstand, der unhinterfragt jede leistbare Leistung anbot.



Synergien denken, Zusammenarbeit proben, Verbünde bilden: All das hat zwar längst Einzug gehalten in die Klinik-Landschaften. Aber noch nicht überall bestmöglich. Hier versteht Laumann seinen Klinikplan als Katalysator. Krankenhäuser werden maximal spezialisieren – und das ausdifferenziert. Damit am Ende nicht doch wieder alle irgendwie dasselbe machen, sondern die Häuser einer Region das gesamte Leistungsspektrum vorhalten.



Als Effektivitätskontrolle und Mauschelschutz fungieren die Bezirksregierungen und das Ministerium. Vorteil eins: Die Qualität wird optimiert. Schließlich hat ein Operateur, der 500 Knieprothesen im Jahr einsetzt, mehr Erfahrung damit als jemand, der hier nur fünf Mal pro Jahr am OP-Tisch steht.



Vorteil zwei: Der ruinöse Wettbewerb hat ein Ende. Vorteil drei: Unterm Strich haben die Häuser bessere Zukunftschancen. So sieht es die graue Theorie Laumannscher Prägung vor. Ob die Wirklichkeit dem folgt, werden die nächsten Jahre zeigen. (Von Elmar Ries)