Krankheitswelle nach Karneval rollt: Volle Wartezimmer

Köln (dpa/lnw)

Nach den Karnevalstagen sind die Wartezimmer vieler Hausärzte im Rheinland voll mit Patienten, die unter Atemwegserkrankungen leiden. «Die Krankheitswelle ist da», sagte eine Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein am Donnerstag in Köln. «Erwartungsgemäß sind die Krankenstände explodiert, die Krankmeldungen haben sich in den letzten Tagen verdoppelt.» Die meisten Patienten klagten über Erkältungssymptome. Dabei handele es sich sowohl um klassische Erkältungen als auch Grippe oder Corona.

Von dpa