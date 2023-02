Krefeld entscheidet über Artenschutzzentrum Affenpark

Krefeld (dpa/lnw)

Drei Jahre nach dem Brand des Affenhauses in der Silvesternacht im Zoo von Krefeld entscheidet der Stadtrat am Donnerstag über den Bau eines neuen Gebäudes für Menschenaffen. Auf dem Zoogelände soll in den nächsten Jahren nach und nach ein Artenschutzzentrum Affenpark entstehen. Die Kosten werden auf fast 33 Millionen Euro geschätzt.

