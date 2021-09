Krefeld Pinguine verpflichten finnischen Mittelstürmer

Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga haben den finnischen Stürmer Niclas Lucenius für die kommende Spielzeit verpflichtet. Das teilten die Rheinländer am Freitag mit. Der 32 Jahre alte Mittelstürmer spielte zuletzt bei Vaasan Sport und überzeugte Trainer Clark Donatelli bei einigen Probeeinheiten der Pinguine. Die Saison der Krefelder beginnt in einer Woche mit dem Derby gegen die Düsseldorfer EG, für die Lucenius bereits in der Saison 2019/2020 einige Spiele absolviert hatte.