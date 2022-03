Krefeld verliert weiter und taumelt in Richtung DEL2

Wolfsburg (dpa)

Die Krefeld Pinguine haben kaum noch Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Deutschen Eishockey Liga. Am Freitagabend verlor der Tabellenletzte 2:5 (1:3, 0:2, 1:0) bei den Grizzlys Wolfsburg und kassierte die fünfte Niederlage in Serie. Der zweimalige deutsche Meister wirkte dabei teilweise überfordert. Bereits am Mittwoch hatte Krefeld daheim gegen Wolfsburg 1:5 verloren.

Von dpa