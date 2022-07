Kreis Coesfeld: Kein Wasser aus Flüssen und Bächen entnehmen

Steinfurt

Seit vielen Wochen hat es so gut wie nicht geregnet – der Blick in den heimischen Garten zeigt das gnadenlos. Für Klaus Krohme ist der Garten nicht nur Passion, sondern auch Beruf: Er leitet den Kreislehrgarten in Steinfurt. Welche Tipps hat er für Gartenbesitzer im Münsterland?

Von Gunnar A. Pier