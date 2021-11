Kreis Düren will künftig «Rurkreis Düren-Jülich» heißen

Düren (dpa/lnw)

Der Kreis Düren will sich in «Rurkreis Düren-Jülich» umbenennen. Diese Initiative stellte Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) am Dienstag mit den Fraktionsspitzen des Kreistages vor. «Mit der Erweiterung des Namens um "Rur" und "Jülich" wird sehr viel deutlicher, aus welchen Gebieten der Kreis besteht und wofür er steht", sagte der Landrat laut einer Mitteilung.

Von dpa