Krieg prägt Karlspreisvergabe: Kundgebung mit Peace-Zeichen

Aachen (dpa)

Die Verleihung des Internationalen Karlspreises an drei Bürgerrechtlerinnen aus Belarus am Donnerstag in Aachen steht im Zeichen des Kriegs in der Ukraine. Als die Preisträgerinnen Ende 2021 bestimmt wurden, sei diese Entwicklung nicht absehbar gewesen, sagte Jürgen Linden, der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums, am Montag.

Von dpa