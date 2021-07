Krischer: Kiesgruben für Hochwasserschutz nutzen

Der Bundestagsfraktionsvize der Grünen, Oliver Krischer, hat die Einbeziehung von Tagebauen, Restseen und Kiesgruben in den Hochwasserschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gefordert. Bislang gab es keine Überlegungen, Abbau-Löcher als Rückhalteräume zu nutzen. «Wir müssen überlegen, wie wir Tagebaue und Restseen in den Hochwasserschutz einbinden können», sagte der Bundestagsabgeordnete aus Düren dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag).

Auch Kiesgruben und Baggerseen könnten Wasser aufnehmen, wenn sie durch Umleitungen kontrolliert geflutet würden. «Die Katastrophe in Blessem zeigt aber auch, wir müssen sehr genau hinsehen bei Kiesgruben und Ortschaften in der Nähe von Gewässern. So etwas darf nicht mehr genehmigt werden», zitiert die Zeitung den Grünen-Politiker.