«Kummerkasten» des Landtags: Rekord an Bürger-Eingaben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Proteste gegen Corona-Maßnahmen und Straßenbaubeiträge, Bleiberechtsfragen und viele persönliche Schicksale haben für einen Petitionsrekord im Landtag gesorgt. In der endenden Wahlperiode seien innerhalb von fünf Jahren fast 30.000 Eingaben beim sogenannten Kummerkasten des nordrhein-westfälischen Parlaments eingegangen, bilanzierte der Landtag am Dienstag in Düsseldorf.

