Kunden unterstützen Ladendieb und beschimpfen Polizei

Hagen (dpa)

Kunden in einem Discounter in Hagen haben sich mit einem erwischten Ladendieb solidarisiert, Helfer geschlagen und die Polizei beschimpft. Zuvor hatte ein 23-Jähriger Waren in seinem Rucksack verstaut und wollte gehen ohne zu bezahlen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Allerdings wurde ein Alarm ausgelöst. Als zwei Mitarbeiter den jungen Mann am Freitagabend ansprachen, wurde er den Angaben nach aggressiv und schlug einer Kassiererin ins Gesicht.

Von dpa