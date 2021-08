Kurdische Demo gegen Militäraktionen der Türkei

Menschen demonstrieren in Düsseldorf gegen Militäraktionen der türkischen Regierung in kurdischen Gebieten.

In Düsseldorf haben am Samstag mehr als 1000 Menschen gegen Militäraktionen der türkischen Regierung in kurdischen Gebieten demonstriert. Es sei vereinzelt zu Störungen gekommen, die Versammlung insgesamt aber friedlich verlaufen, teilte die Polizei am frühen Abend mit. Die Demonstranten waren am Vormittag gestartet und zogen durch die Stadt bis zu den Rheinwiesen. Dort fand dann die Abschlusskundgebung statt. Entlang der Aufzugsstrecke sei es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs gekommen, hieß es weiter.