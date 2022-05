Kurzfilmtage Oberhausen ab 30. April: Zum ersten Mal hybrid

Oberhausen (dpa)

Zum 68. Mal starten an diesem Samstag die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen - erstmalig in ihrer Geschichte als hybrides Festival. Bis zum 9. Mai werden rund 600 Filme aus über 70 Ländern online und in Kinos gezeigt, teilten die Organisatoren am Freitag mit. In sieben Wettbewerben konkurrieren 163 Kurzfilme um Preise im Gesamtwert von 48 250 Euro.

Von dpa