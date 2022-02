Kutschaty und Ministerin Schulze gegen Corona-Lockerungen

Düsseldorf (dpa/lnw)

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) haben sich gegen verfrühte Lockerungen der Corona-Auflagen ausgesprochen. «Wir sind im Augenblick mitten in der vierten Welle», sagte der SPD-Landtagsfraktionschef am Dienstag in Düsseldorf. Die Corona-Inzidenzwerte hätten auch am Dienstag wieder Höchstwerte erreicht. «Es ist jetzt gerade nicht die passende Woche, um über Lockerungen zu sprechen.»

Von dpa