Ladendieb wird nach drei Stunden rückfällig

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Ladendieb ist in Düsseldorf nur drei Stunden nach seiner Verurteilung rückfällig geworden. Nachdem er am Mittwoch vergangener Woche um 12.10 Uhr wegen Diebstahls zu 1800 Euro Geldstrafe verurteilt worden war, sei er um 15.30 Uhr in einem großen Düsseldorfer Modehaus erneut beim Diebstahl erwischt worden, berichtete eine Sprecherin des Amtsgerichts am Mittwoch.

Von dpa