Länder einigen sich auf Härtefallhilfe im Mittelstand

Düsseldorf (dpa)

Damit kleinere, energieintensive Betriebe nicht in die Knie gehen, sind zusätzlich zu den Energiepreisbremsen Härtefallregeln geplant. Die zuständigen Landesminister einigten sich am Freitag in einer mehrstündigen Sondersitzung auf die Grundzüge eines Konzepts.

Von dpa