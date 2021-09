Land kündigt weitere Corona-Lockerungen an

Düsseldorf (dpa/lnw)

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat weitere Corona-Lockerungen in Nordrhein-Westfalen angekündigt. Zum 1. Oktober werde die Corona-Schutzverordnung geändert, sagte Laumann am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages. Zu den wesentlichen Änderungen gehöre, dass es keine Maskenpflicht mehr im Freien geben werde. Es würden mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen zugelassen, allerdings nur auf den Sitzplätzen, nicht auf den Stehplätzen. Außerdem sollen keine besonderen Abstände mehr in der Gastronomie vorgeschrieben werden. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes solle vom 1. Oktober bis Ende Oktober Gültigkeit haben.

Von dpa