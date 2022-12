Land will Mithaftung von Waldbesitzern ermöglichen

Düsseldorf/Dortmund (dpa/lnw)

Im Fall einer millionenschweren Kartellklage von 32 Sägewerken gegen das Land Nordrhein-Westfalen könnten im Fall einer Niederlage des Landes rund 800 Waldbesitzer in Mithaftung genommen werden. Dazu hat das Land jetzt eine sogenannte Streitverkündung veranlasst, wie das Landwirtschaftsministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Ein entsprechendes Schreiben des Landgerichts Dortmund gehe in Kürze an die Waldbesitzer.

Von dpa