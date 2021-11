Landesbetrieb: Wertschätzung für Wald in Pandemie gestiegen

Olsberg/Münster (dpa/lnw)

In der Pandemie hat der Wald nach Angaben von Wald und Holz NRW so viele Menschen angezogen wie noch nie zuvor. Respekt und Wertschätzung für den Wald «und für die Menschen, die in und mit dem Wald arbeiten», seien gewachsen, sagte der Leiter des Landesbetriebs, Andreas Wiebe, am Freitag in Olsberg bei Vorstellung des Nachhaltigkeitsberichts 2020/21. Die wohltuende Wirkung des Waldes sei für die gesamte Bevölkerung in NRW erlebbar geworden. Allein der Naturpark Eifel, der bis 2019 jährlich rund 900.000 Besucher zählte, habe 2020 mehr als 1,3 Millionen Naturfreunde angelockt.

Von dpa