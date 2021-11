Landeskirche von Westfalen will bis 2040 klimaneutral werden

Bielefeld (dpa/lnw)

Die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) will bis 2040, eventuell sogar schon bis 2035, klimaneutral werden. Das beschloss ihre Landessynode, wie die Kirche am Samstag mitteilte. Ob der frühere Zeitpunkt möglich ist, werde geprüft. Der Zeitplan stimme mit einem aktuellen Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) überein. «Wir müssen jetzt entschlossen handeln, damit unserer Kinder und Kindeskinder nicht ihrer natürlichen Lebensgrundlage beraubt werden», sagte Präses Annette Kurschus.

Von dpa