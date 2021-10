Landesregierung: Räumungsurteil-Prüfung in zwei Wochen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will erst zum Ablauf der Rechtsmittelfrist in zwei Wochen bekanntgeben, ob sie gegen das Urteil zur Räumung des Hambacher Forsts vorgeht. «Bis dahin werden wir sehen, ob es eine materiell-rechtliche Möglichkeit gibt, das Urteil anzugreifen», sagte die Abteilungsleiterin im Bauministerium, Diane Jägers, am Freitag im Bauausschuss des Landtags. Die Prüfung dazu laufe noch. Die Landesregierung sei nicht Verfahrensbeteiligte und könne deshalb nicht selber Berufung einlegen. Sie will den Angaben zufolge aber prüfen, ob sie noch nachträglich einen Antrag auf Beiladung zu dem Prozess stellen kann.

