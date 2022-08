Landesregierung und Handwerk wollen für Gassparen werben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Landesregierung und Handwerk in Nordrhein-Westfalen wollen gemeinsam die Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland motivieren, mehr Energie und besonders Gas zu sparen. Das vereinbarten die Handwerksorganisationen und die schwarz-grüne Landesregierung in einer am Donnerstag in Düsseldorf vorgestellten gemeinsamen Erklärung unter dem Motto «NRW spart Energie».

Von dpa