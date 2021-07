Landesumweltamt: Keine Coronaviren in geklärtem Abwasser

Duisburg (dpa/lnw)

In manche Badegewässer werden auch geklärte Abwässer eingeleitet. Besteht dabei für die Badenden die Gefahr einer Corona-Infektion? Nein, beruhigt das Landesumweltamt. Was in Kläranlagen an Resten von Viren gefunden wurde, war nicht mehr infektiös.

