Landtag diskutiert über Regierungserklärung

Die Landesregierung macht sich für ein drittes Entlastungspaket des Bundes stark und ist bereit, sich finanziell zu beteiligen. Das hat Regierungschef Wüst am Mittwoch im Landtag deutlich gemacht. Der Opposition ist das zu wenig. Am Donnerstag wird darüber diskutiert.

Ein Tag nach seiner Regierungserklärung muss Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag im Landtag erneut mit heftiger Kritik der Opposition rechnen. An erster Stelle der Tagesordnung steht eine viereinhalbstündige Aussprache zur Regierungserklärung von Mittwoch. Der CDU-Politiker hatte erneut ein drittes Entlastungspaket von der Bundesregierung gefordert. Für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, Rentner, Azubis oder Hartz IV-Empfänger sei die Belastungsgrenze bereits überschritten. NRW sei bereit, die Entlastungen für Bevölkerung und Wirtschaft mitzutragen, erklärte er.

Die Fraktionschefs von SPD und FDP kritisierten Wüst in Mitteilungen bereits am Mittwoch scharf. So warf Thomas Kutschaty von der SPD dem Regierungschef vor, bei den Sorgen der Menschen durch Inflation und Energiekrise unkonkret geblieben zu sein und Verantwortung auf den Bund abschieben zu wollen. Henning Höne von der FDP erklärte, der Ministerpräsident rede an den Sorgen der Menschen vorbei. Bereits in der Landtagsdebatte am Mittwoch hielten Redner aus der Opposition der schwarz-grünen Landesregierung vor, eigene Vorschläge zur Bewältigung der Energiekrise und deren Folgen bisher schuldig geblieben zu sein.

Auf der Tagesordnung des Landtages steht unter anderem ein Antrag der SPD, die ein Entlastungspaket des Landes fordert. Die Landesregierung solle unter anderem Energiegutscheine zur direkten Begleichung von Strom- und Gasrechnungen vergeben. Die SPD schlägt einen Notfallfonds für Menschen vor, denen eine Strom- oder Gassperre droht. Die SPD fordert auch kostenlose Mittagessen in Kita und Schule.