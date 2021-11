Landtag verhängt erstmals 3G-Regeln für Abgeordnete

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zur Sondersitzung des Landtags am heutigen Mittwoch (11.30 Uhr) werden erstmals nur gegen das Coronavirus geimpfte, genesene oder getestete Abgeordnete im Plenum zugelassen. Das teilte der Landtag am Mittwochmorgen mit. Wer sich als Abgeordneter der sogenannten 3G-Regel nicht fügen will, muss auf die Besuchertribüne ausweichen.

Von dpa