Landtag von NRW unterstützt Spendenaktion für die Ukraine

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen unterstützt eine Spendenaktion an die Ukraine mit dem Namen «10.000 Pakete für Czernowitz». Die Landeshauptstadt Düsseldorf und der Caritasverband habe die Aktion ins Leben gerufen, um Menschen in der westukrainischen Stadt Czernowitz mit Hilfsgütern zu versorgen, teilte das Landesparlament am Donnerstag mit. «Der Landtag Nordrhein-Westfalen unterstützt die Aktion mit einem Spendenaufruf.»

Besonders Lebensmittel, aber auch andere Hilfsgüter werden seit Mittwochnachmittag von Hunderten Freiwilligen in der Messe Düsseldorf in Hilfspakete gepackt, die in Kürze in die Ukraine geschickt werden.

Landtagspräsident André Kuper besuchte den Angaben zufolge die Messe und half beim Packen. Besonders die Geflüchteten benötigten schnelle und humanitäre Hilfe, sagte er. «Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer.» Gepackt werden die Pakete rund um die Uhr - planmäßig bis zum kommenden Montag.

Czernowitz ist die Partnerstadt Düsseldorfs. Sie dient seit Kriegsbeginn als Zufluchtsort für rund 100.000 Geflüchtete aus umkämpften Landesteilen der Ukraine. Russland hat seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar begonnen.