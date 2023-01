Landtag will Fachkräfte in Kitas entlasten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit mehr Quereinsteigern, erleichterter Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und dem Ausbau des Studien- und Ausbildungsangebots in Erziehungsberufen wollen CDU und Grüne den massiven Fachkräftemangel in den NRW-Kitas lindern. Einen entsprechenden Antrag verabschiedeten die Regierungsfraktionen am Donnerstag mit ihrer Landtagsmehrheit.

Von dpa