Landtagspräsident verurteilt Angriff auf Rabbinerhaus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landtagsfraktionen in Nordrhein-Westfalen haben Angriffe auf jüdisches Leben wie den jüngsten Fall in Essen angeprangert. NRW sei Heimat der größten jüdischen Gemeinschaft in der Bundesrepublik, sagte CDU-Fraktionschef Thorsten Schick am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Statistisch gesehen gebe es jeden Tag in Nordrhein-Westfalen einen Angriff. «Jeder einzelne Vorfall ist ein Vorfall zu viel.» Hinzu komme ein größeres Dunkelfeld. «Jüdisches Leben, Jüdinnen und Juden, sind immer wieder Hass und Gewalt ausgesetzt. Auch in unserem Land. Das ist infam.»

