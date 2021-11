Landwirtschaft verliert pro Tag Fläche von 19 Fußballfeldern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalengeht pro Tag eine Fläche in der Größe von etwa 19 Fußballfelderndurch das Nutzen des Bodens für andere Zwecke verloren. Der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche hat sich im Jahr 2020 jedoch auf 13,4 Hektar pro Tag verringert, wie aus dem jüngsten Flächenbericht des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) hervorgeht. Im Jahr 2019 gingen noch täglich 19 Hektar Agrarfläche durch Umnutzung verloren. Das entspricht etwa 27 Fußballfeldern.

Von dpa