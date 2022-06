Lange Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Am Düsseldorfer Flughafen hat es bereits am Vormittag des letzten Schultages lange Wartezeiten für Reisende gegeben. Bei der Gepäckaufgabe und vor allem an den Sicherheitskontrollen bildeten sich lange Schlangen. Viele Urlauber waren nach eigenen Angaben schon mehrere Stunden vor dem geplanten Abflug gekommen, um rechtzeitig am Gate zu sein.

Von dpa