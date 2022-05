Langjähriger Abgeordneter Börschel wechselt zur NRW.Bank

Die Zuschussvergabe gehöre seit vielen Jahren zu den Aufgaben der Bank im Fördergeschäft, sagte eine Sprecherin. «Gerade in den letzten Jahren hat diese Aufgabe immer mehr an Bedeutung gewonnen, wir waren immer wieder als spontaner Helfer gefragt – sei es in der Corona- oder später in der Unwetter-Krise.»

Börschel bringe als studierter Staats- und Verwaltungsrechtler sowie als langjähriger Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags von Nordrhein-Westfalen für die Aufgabe wichtige Kompetenzen mit, hieß es weiter. Mit der Bank sei er als langjähriges Verwaltungsratsmitglied bereits bestens vertraut.

Börschel gehörte dem Landtag von 2005 bis 2022 an. Er war auch Vorsitzender des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Missbrauchsfall Lügde. Bei der jüngsten Wahl war er nicht wieder angetreten.