Langjähriger DEL-Profi Aubin wechselt nach Frankreich

Iserlohn (dpa/lnw)

Die Iserlohn Roosters müssen in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga ohne den kanadischen Stürmer Brent Aubin auskommen. Den 36 Jahre alten langjährigen Wolfsburger zieht es nach zwei Spielzeiten im Sauerland weiter nach Frankreich, wo er seine Karriere beenden möchte. Das teilten die Roosters am Montag mit. Der Vertrag mit Aubin, der insgesamt zehn Jahre lang in Deutschland für den EHC München, die Grizzlys Wolfsburg und Iserlohn spielte, wurde entsprechend aufgelöst.

Von dpa