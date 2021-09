Laschet meldet sich für weitere Plenartage ab: Kritik

Nachdem sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) beim Landtag neben dem Plenartag am Mittwoch ab Mittags auch für den gesamten Donnerstag und Freitag abgemeldet hat, gibt es Kritik der Grünen-Fraktion.

Die schriftliche Begründung der Landesregierung, Laschet sei am Donnerstag ganztägig wegen Anreise und Vorbereitung der Sitzung des Bundesrates in Berlin am Freitag verhindert, rief den Abgeordneten Mehrdad Mostofizadeh (Grüne) auf den Plan. Er sagte am Mittwoch, einen ganzen Tag brauche Laschet vielleicht mit dem Rad nach Berlin, aber nicht mit der Bahn.

Am Mittwoch wird über den Haushalt 2022 beraten. Laschet will am Mittag nach Paris zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reisen und würde die Aussprache daher verpassen.