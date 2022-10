Lastwagen auf A46 umgekippt: Staus in Richtung Düsseldorf

Wuppertal (dpa/lnw)

Ein umgekippter Lastwagen hat am Dienstagmorgen in Wuppertal Staus im Berufsverkehr verursacht. Wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte, hatte ein Lastwagenfahrer gegen 1.50 Uhr bemerkt, dass auf der linken Spur der Autobahn 46 ein unbeleuchtetes Auto umgekehrt zur Fahrtrichtung stand. Der Mann bremste und lenkte sein Gefährt daran vorbei. Allerdings geriet sein Gespann ins Wanken und kippte um. Der 42-Jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Von dpa