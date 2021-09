Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein Lastwagen hat in Mönchengladbach einen Fußgänger erfasst und dabei schwer verletzt. In der Nacht zu Mittwoch sei der Fußgänger auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als der Lastwagen ihn angefahren habe, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten zunächst an.

Von dpa