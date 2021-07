«Late Night Impfen» in Solingen - 55 junge Menschen geimpft

Beim ersten sogenannten «Late Night Impfen» in Solingen haben sich nach Angaben der Stadt 55 junge Menschen impfen lassen. Im und am Solinger Impfzentrum hatte es einen DJ, Cocktails und einen Foodtruck gegeben. Die Aktion sollte von 20 bis 23 Uhr laufen und wird am Samstag und am kommenden Wochenende wiederholt.

Das Impfzentrum sei mit dem Auftakt «sehr zufrieden» gewesen, so eine Stadtsprecherin: «Die Stimmung war gut.» Das «Late Night Impfen» ist Teil einer «Woche des Impfens», die die Landesregierung ausgerufen hatte. An ungewöhnlichen Orten kann man sich ohne Termin immunisieren lassen.