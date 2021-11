Laumann mit Georg-Schulhoff-Preis ausgezeichnet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den mit 10.000 Euro dotierten Georg-Schulhoff-Preis des Vereins zur Förderung der Beruflichen Bildung erhalten. Laumann setze sich seit Jahrzehnten für eine starke duale Berufsausbildung in Nordrhein-Westfalen ein, hieß es am Donnerstag bei der Preisverleihung in Düsseldorf.

Von dpa