Die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus macht in Nordrhein-Westfalen inzwischen etwa die Hälfte der Neuinfektionen aus.

Das gab Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf bei der Vorstellung der neuen Corona-Schutzverordnung bekannt. Auch in NRW steige die Inzidenz sprunghaft.